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«الصحة العالمية»: الكوليرا قَضت على ألفَي شخص في اليمن

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«الصحة العالمية»: الكوليرا قَضت على ألفَي شخص في اليمن

تواصل – واس:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن بلغت نصف مليون حالة، وأن ألفَي شخص لقوا حتفهم بسبب المرض.

وقالت المنظمة في بيان لها “إن أعداد الإصابات الجديدة بدأت في الانخفاض منذ مطلع شهر يوليو الماضي في أكثر المناطق تضرراً من الوباء، لكن المرض ما زال ينتشر في جميع أنحاء البلاد مسبباً نحو 5 آلاف حالة إصابة جديدة يومياً”.

وأوضحت أن الكوليرا انتشرت في اليمن بشكل سريع؛ مما أدى إلى تحولها إلى أكبر وباء يشهده العالم في الوقت الحالي، وذلك بسبب تدهور حالة النظافة والصرف الصحي وتعطل إمدادات المياه في جميع أنحاء البلاد، وعدم وصول الملايين من السكان للمياه النظيفة، وتوقف جمع النفايات في المدن الرئيسية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن النظام الصحي اليمني يواجه صعوبات كبيرة وعدم القدرة على التكيف، بعد إغلاق أكثر من نصف المرافق الصحية لما لحق بها من أضرار بسبب نقص الأموال، وعدم تلقي العاملين في مجال الصحة وعددهم 30 ألف شخص لرواتبهم منذ نحو عام.

وبيّن المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، أن مقدمي الخدمات الصحية في اليمن يعملون في ظروف مستحيلة، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد المرضى وعدم وجود ما يكفي من المستشفيات ونقص الأدوية والمياه النظيفة، مطالباً بدفع رواتب مقدمي الرعاية الصحية في اليمن لإنقاذ الأرواح.

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