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إعادة أكثر من 95 ألف شخص قدِموا لمكة دون تصاريح حج رسمية

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إعادة أكثر من 95 ألف شخص قدِموا لمكة دون تصاريح حج رسمية

تواصل – واس:

سلّط قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، الضوءَ على آخر الأرقام والإحصائيات المتعلقة بتنظيم دخول الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

وأوضح معاليه، أنه قد تمت إعادة 95.400 شخص قدموا إلى مكة المكرمة من مختلف مناطق المملكة لعدم حملهم تصاريح رسمية، وفقاً للأنظمة المحددة لدخول الحجاج القادمين عبر المنافذ البرية خلال الفترة 1438/10/25هـ وحتى 1438/11/20هـ، كما بلغ عدد المركبات التي تمت إعادتها 47700 مركبة.

وأكد الفريق أول ركن خالد الحربي، أن جميع القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لضمان حج آمن من جميع النواحي، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بكامل تجهيزاتها وإمكاناتها ستكون بخدمة هذا الركن العظيم وخدمة ضيوف الرحمن الكرام، ولن تسمح بتعكير أجوائه أو مخالفة تنظيماته، وسيتم التعامل مع المخالفين أو القادمين بدون تصاريح حج أو الناقلين للحجاج المخالفين بكل حزم وصرامة، وسيتم إحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم.

كما لفت معاليه الانتباه إلى أن القوات الأمنية، ستتعقب المخالفين حتى داخل المشاعر من خلال جولات التبصيم العشوائي بخلاف الاحترازات الأمنية على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق الترابية المؤدية للمشاعر، كما سيتم تكثيف الرقابة الجوية لضبط المخالفين، ومتابعتهم عن طريق شبكة كاميرات المراقبة المنتشرة على مداخل المشاعر المقدسة.

وحث على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن لتوفير بيئة ملائمة للحجاج النظاميين واستفادتهم من المشاريع والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين كل عام، ومطالباً جميع الراغبين بتأدية شعيرة الحج بالتقيد بالتعليمات المنظمة لذلك ومن بينها الحصول على تصريح الحج النظامي.

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