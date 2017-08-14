سداد 9 مليارات ريال من ديون المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري

تواصل – الرياض:

نجحت حكومة المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري، في سداد أصل دين بقيمة 443 مليون ريال، إضافة إلى إطفاء سندات حكومية بقيمة 8.5 مليار ريال، بإجمالي يقارب تسعة مليارات ريال.

وارتفع الدين العام بنسبة 11%، بقيمة 33.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، ليبلغ 341.4 مليار ريال، مقابل 307.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول.

وجاء ارتفاع الدين نتيجة لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 33.75 مليار ريال (9 مليارات دولار) بحسب ‘‘الاقتصادية‘‘.

ومقارنة بنهاية العام الماضي، ارتفع الدين العام بنسبة 8%، بقيمة 24.9 مليار ريال، حيث كان 316.5 مليار ريال بنهاية 2016.

وبحسب التحليلات الاقتصادية، تُشكل الديون المحلية 60% من الدين السعودي، بقيمة 204.5 مليار ريال، فيما الدين الخارجي يمثل 40%، بقيمة 136.9 مليار ريال.

ويشكل الدين العام حالياً 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، والبالغ نحو 2.4 تريليون ريال في 2016.