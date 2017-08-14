تعرّف على خطة عمل «طيران الأمن» في موسم الحج.. والطائرات المشاركة

تواصل – مكة:

أكد القائد العام لطيران الأمن اللواء الطيار محمد الحربي، أن خطة القيادة العامة لطيران الأمن العام لموسم حج العام الحالي 1438، التي تنفذها 16 طائرة هليوكوبتر من نوع «s52» و«توم هوك» تقوم على 3 مراحل تتمثل في الآتي.

المرحلة الأولى، وتبدأ في العشرين من شهر ذي القعدة، وتشمل تحريك الطائرات من قواعدها وتمركزها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والقيام بجولات استطلاعية مكثفة للأطقم الجوية للتعرف على ما استجد من مشاريع عمرانية في المشاعر المقدسة «منى ومزدلفة وعرفات» والمناطق المركزية للحرمين الشريفين بحسب ‘‘الوطن‘‘.

أما المرحلة الثانية، فتكون بدايتها شهر ذي الحجة وحتى يوم التروية، ويتم فيها تركيز الرحلات الجوية على مداخل مكة المكرمة الرئيسية والطرق السريعة التي تربط بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة لمتابعة ورصد الحالة الأمنية والحركة المرورية ورصد توافد الحجيج، وكذلك مراقبة الحركة المرورية والبشرية في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين والطرق المؤدية إليهما.

بينما تبدأ المرحلة الثالثة، من نهاية اليوم الثالث عشر، حيث ترافق الطائرات الحجاج في تنقلاتهم إلى المدينة المنورة، وتقوم بمسح مستمر للطرق التي يسلكونها مستمرةً في أداء مهامها حتى نهاية الشهر ومغادرة الحجاج للمدينة المنورة.

وأضاف الحربي، أن المرحلة الأولى يسبقها مرحلة تقويم وحصر لكافة الأعمال التي تم تنفيذها موسم الحج الماضي، وتقييمها بدقة على كافة المستويات الفنية والتقنية والبشرية مع كافة الجهات التي شاركت طيران الأمن، للخروج بتصور كامل وللارتقاء بالخدمات المقدمة من طيران الأمن بشكل أفضل.