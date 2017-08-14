اليمن.. «ميليشيا الحوثي» تحوّل أكبر مراكز تعز التجارية إلى حي مهجور (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر تقرير مصور بثته قناة “الإخبارية” تحوّل “حوض الأشرف” أكبر مركز تجاري شرقي مدينة تعز اليمنية إلى حي مهجور من السكان والحركة التجارية.

وأشار التقرير إلى أن الدمار أصاب جميع المباني في الحي بشكلٍ كلي أو جزئي، بفعل قصف ميليشيا الحوثي وصالح، إضافةً لتعرضه للقنص اليومي، وهو ما جعل الجميع يهاجر منه.

ووثق التقرير أكثر من 7 آلاف منزل مدمر بالقصف العشوائي تركزت غالبيته في الأحياء الشرقية بالجحملية وصالة، وذلك في تواصل مستمر لانتهاكات ميليشيا الانقلاب بالأسلحة والمتوسطة على المنازل والقاطنين فيها على حد سواء.

ولم تَسلم المؤسساتُ الحكومية والمنشآت التجارية والمدارس من هذا الدمار، حيث دمرت الميليشيا أكثر من 120 مدرسة و1200 محل تجاري و30 مرفقاً صحياً.