قضم الأظافر سبب لانحراف الأسنان

تواصل – وكالات:

كَشَفَتْ دراسة أخيرة، أن حركة قضم الأظافر تلحق الأَذَى بالصحة، وتسبب التهاب محيط الظفر، وتسهل انتقال البكتيريا المؤذية للصحة من اليد إلى الفم، غير أن خطرها الأبرز أنها تؤدي إلى انحراف الأسنان على المدى البعيد وبشكل بارز.

وأَضَافَتْ دراسة نشرت نتائجها صَحِيفَة «يهافيور ثيرابي آند إكسبيريمنتال بسكياتري» أن هذه الحركة لا ترتبط بالشعور بالقلق فقط إلا أن هناك بعض الأشْخَاص الذين لا يشعرون أَبَدَاً بالرِّضَا تجاه ما يفعلونه.

وأشارت إلى أن بعض العادات السيئة تتمثل في قضم الأظافر أو نتف الشعر؛ لكي يتخلصوا من الطاقة السلبية التي تحيطهم، وهي ما تدخلهم في دوامة من مشكلات لا حصر لها خُصُوصَاً في ما يرتبط بصحة الفم.

ونصح خبراء الدراسة أنه يتم تفادي هذا الأمْر عبر الاستعانة بالكرات المطاطية، وبعض الأجهزة التي تساعد على شغل اليدين حتى التخلص من هذه العادة السيئة.