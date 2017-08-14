 انطلاق البرنامج المكثّف لتصحيح التلاوة بالحرم المكي الشريف | صحيفة تواصل الالكترونية

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انطلاق البرنامج المكثّف لتصحيح التلاوة بالحرم المكي الشريف

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انطلاق البرنامج المكثّف لتصحيح التلاوة بالحرم المكي الشريف

تواصل – مكة المكرمة:

أطلقت إدارةُ شؤون المصاحف والكتب عبر حملة (خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا) في نسختها الخامسة، برنامج تصحيح التلاوة المكثف، حيث بلغ عدد المعلمين في هذا البرنامج ( 85 ) معلماً ومعلمة يقومون على تعليم حجاج بيت الله الحرام القراءة الصحيحة لكتاب الله عز وجل، ويركز هذا البرنامج على تصحيح سورة الفاتحة وإتقانها وقصار السور .

وأوضح فضيلة مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب فضيلة الشيخ علي النافعي أن لكل معلم خمس ساعات من الإقراء، وسوف تكون الحلقات بإذن الله تعالى على مدار الساعة وعلى ست فترات حيث تبلغ عدد الساعات التعليمية خلال الأربع والعشرين ساعة (425) ساعة، والتقى فضيلته بالمعلمين وتم خلال اللقاء التواصي على العناية بالحاج وبما يقدم له من خدمة وتحري الإتقان والجودة، كما تم استعراض ملاحظات الأعوام السابقة للعمل على تلافيها خلال هذا الموسم.

وتقدم إدارة شؤون المصاحف والكتب الهدايا لحجاج بيت الله الحرام عبر هذه الحلقات، وهم أعظم الوفود التي تستقبلهم الرئاسة بكل خدماتها وعنايتها.

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