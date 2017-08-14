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بالتعاون مع «الهيئة».. «شرطة الرياض»: ضبط متهم ابتز مواطنة وهددها بنشر صورها

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بالتعاون مع «الهيئة».. «شرطة الرياض»: ضبط متهم ابتز مواطنة وهددها بنشر صورها

تواصل – فريق التحرير:

قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إنه وفي إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة، فقد ورد لمركز شرطة العزيزية ما يفيد بتعرّض مواطنة للابتزاز وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل أحد الأشخاص.

وأضاف الناطق باسم شرطة المنطقة، أنه وبعد التحقق من صحة البلاغ قامت الجهة المختصة بشرطة المنطقة على ضوء المعلومات الواردة بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت ولله الحمد عن ضبط المتهم، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر وبحوزته أجهزة الاتصالات المستخدمة وبسماع أقواله أقر بما نُسب إليه.

وأوضح أنه جرى إيقاف المتهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص بموجب نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

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