 يعلق عليها المفتي.. محاضرة لـ«الخثلان» عن فضل «عشر ذي الحجة» بجامع الإمام تركي | صحيفة تواصل الالكترونية

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يعلق عليها المفتي.. محاضرة لـ«الخثلان» عن فضل «عشر ذي الحجة» بجامع الإمام تركي

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يعلق عليها المفتي.. محاضرة لـ«الخثلان» عن فضل «عشر ذي الحجة» بجامع الإمام تركي

تواصل – فريق التحرير:

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض محاضرة علمية بعنوان (فضل عشر ذي الحجة وبيان أحكامها)، وذلك يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري 1438 هــ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ (الجامع الكبير) وسط مدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.

ويلقي المحاضرة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، كما تحظى المحاضرة بتعليق مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

ومن المقرر أن يقوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض بنقل حي ومباشر للمحاضرة على شبكة المعلومات الدولية عبر هذا الموقع

 

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