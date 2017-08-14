 نقلة نوعية في طب العيون.. نجاح 100 عملية لإزالة المياه البيضاء بتقنية « الفيمتو» بالظهران | صحيفة تواصل الالكترونية

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نقلة نوعية في طب العيون.. نجاح 100 عملية لإزالة المياه البيضاء بتقنية « الفيمتو» بالظهران

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نقلة نوعية في طب العيون.. نجاح 100 عملية لإزالة المياه البيضاء بتقنية « الفيمتو» بالظهران

تواصل – واس:

تمكن مستشفى “العيون التخصصي” بالظهران، من إجراء 100 عملية إزالة المياه البيضاء، بنجاح باستخدام أحدث جهاز في هذا المجال (LENSAR FOR FLACS) FEMTO LASER ASSISSTED CATARACT SURGERY))، مما أحدث نقلة نوعية في هذا المجال.

وأكدت مديرية الصحة بالشرقية، أن جهاز (الفيمتو كتاركت) الذي تم تأمينه أسهم في أن تكون عملية إزالة الماء أكثر دقة وأماناً للمريض، إضافة إلى اختصار وقت العملية إلى النصف تقريباً، حيث يستغرق الجهاز دقيقتين فقط لإجراء أهم خطوة في عملية إزالة الماء الأبيض وهي إزالة قرص قطرة 5.25 من الجزء الأمامي لحافظة العدسة البلورية، ثم يقوم الجهاز بتفتيت مركز العدسة البلورية (الماء الأبيض)، وأخيراً إجراء فتحة بالقرنية 2.2مم.

فيما يتم بعد ذلك استخدام جهاز الفاكو لإزالة الماء الأبيض الذي تم تفتيته ومن ثم زراعة العدسة الجديدة، وهذه الخطوة تستغرق حوالي 7 دقائق مما يختصر وقت العملية الإجمالي إلى نصف الوقت تقريباً.

وبينت صحة الشرقية، أن استخدام الجهاز المستحدث في إجراء العمليات، يسهم في تقليل حدوث المضاعفات في عملية الماء الأبيض، كما أثبت جهاز FLACS أهميته في الحالات التي تحتاج إلى زرع أنواع العدسات الحديثة مثل العدسات متعددة البؤرة MULTIFOCAL وعدسات تصحيح الاستجماتيزم TORIC IOL ، في حين أن مهارة جراح العيون لها أهميتها لإتمام عملية الماء الأبيض، لاسيما أن بعض الحالات حتى الآن لا تجرى بتقنية الفيمتو كتاركت مثل البؤبؤ الصغير أو حالات عتامة القرنية المصاحب للماء الأبيض.

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