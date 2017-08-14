 ناشط كردي: وزراء حكومة «روحاني» الجديدة يمتلكون سجلات حافلة بالجرائم (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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ناشط كردي: وزراء حكومة «روحاني» الجديدة يمتلكون سجلات حافلة بالجرائم (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

شنَّ الناشط السياسي الكردي، حميد تيموري، هجوماً عنيفاً على الحكومة الجديدة للرئيس الإيراني حسن روحاني؛ نظراً لامتلاكها سجلاً حافلاً بالجرائم والتي تأتي أيضاً إرضاءً للمرشد علي خامنئي.

وأكد “تيموري” في حديث مع قناة “الإخبارية” أن “حكومة (روحاني) لا تحتوي على وزير سُني واحد أو كردي أو عربي أو من الشعوب الأخرى، ناهيك عن سجل الجرائم للوزراء الجُدُد”.

وأضاف: “على سبيل المثال وزير العدل علي رضا فهو مسؤول عن مجازر بحق السجناء السياسيين وإعدامات في الأحواز وكردستان، ووزير الاتصالات محمد جهرمي، له سجل حافل من التعذيب والاستجوابات في المخابرات والمسؤول عن حظر شبكات التواصل إبان الانتفاضة الخضراء عام 2009”.

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