 نيجيري يبتكر تطبيقاً هاتفياً لإطعام فقراء بلاده | صحيفة تواصل الالكترونية

نيجيري يبتكر تطبيقاً هاتفياً لإطعام فقراء بلاده

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نيجيري يبتكر تطبيقاً هاتفياً لإطعام فقراء بلاده

 

تواصل – وكالات:

نجح مهندس برمجيات نيجيري في ابتكار تطبيق عبر الإنترنت، يحاول من خلاله القضاء على الجوع عن طريق محاربة هدر الغذاء.

ويتيح تطبيق “تشوبيري” للجمعيات الخيرية شراء الأغذية التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها بأسعار مخفضة من المتاجر للتبرع بها للمعوزين.

وتعاني شيزوبا أوجو، وهي أرملة نيجيرية، لإطعام أطفالها الثلاثة لكنها تستفيد الآن من المبادرة التي أطلقها تطبيق تشوبيري، وصرحت “من الصعب جداً بالنسبة لي أن أحصل على الغذاء لإطعام عائلتي، لأني لا أعمل ولا أتمكن من إطعامهم إلا بمساعدة الناس، لكن الأمور تتحسن الآن بالنسبة لي”.

وقام المهندس أوسكار إكبونيمو بتطوير التطبيق لتقليل الغذاء المهدر في نيجيريا، متأثراً بتجربته الخاصة، إذ إن نشأته الفقيرة التي عانى فيها من نقص الغذاء ألهمته الفكرة.

وأكد المهندس أن مبادرته تسعى لمساعدة ما بين 50 و100 ألف أسرة بتوفير تغذية رخيصة بحلول العام المقبل.. والهدف على المدى البعيد هو تحويل هذا التطبيق إلى منصة بيانات كبيرة”.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو ثلث الغذاء الذي يُنتج حول العالم لا يُستهلَك على الإطلاق، إذ ينتهي به المطاف فاسداً بعد الحصاد أو أثناء النقل أو تتخلص منه المتاجر أو المستهلكون.

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