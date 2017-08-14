 بعد استدعائها مغردين مُسيئين.. مستشار قانوني يوضح الدور الكامل للنيابة العامة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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بعد استدعائها مغردين مُسيئين.. مستشار قانوني يوضح الدور الكامل للنيابة العامة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

قال المستشار القانوني الدكتور أسامة القحطاني، تعليقاً على استدعاء النيابة العامة مغردين أساؤوا إلى النظام العام: إن “النيابة العامة مسؤولة عن كل ما يمس النظام العام في المملكة بعد ارتباطها بالملك”.

وأوضح “القحطاني” في مداخلة مع قناة “الإخبارية” مساء الأحد؛ أن “النيابة من اختصاصها الادعاء وتقوم بدور أشبه بالوكيل عن الدولة لرصد هذه المخالفات والقيام بدور المدعي العام في هذه القضايا والتحقيق فيها وجمع الأدلة ورصدها وإحالتها للقضاء الشرعي”.

وأشار إلى وجود إشكال في مثل هذه القضايا -الإساءة للنظام العام- وهو التنازع في التطبيق، فهذا النوع يرتبط بجرائم النشر والمطبوعات، وبالتالي سيكون هناك تنازع في الاختصاصات.

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