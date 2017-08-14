نائب رئيس برنامج خادم الحرمين يبحث مع وزير الأوقاف الفلسطيني حج أسر الشهداء

تواصل – مكة المكرمة:

خصص برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة رحلات جوية خاصة لنقل ضيوف البرنامج من ذوي شهداء فلسطين من دولتي الأردن ومصر إلى المملكة لأداء مناسك الحج عبر طائرات سعودية.

جاء ذلك عقب اجتماع الدكتور زيد بن علي الدكان نائب رئيس برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة ، والأستاذ عبدالعزيز بن ناصر الصالح رئيس لجنة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة من ذوي شهداء فلسطين، و الاستاذ مطشر العنزي السكرتير الأول في سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، بالجانب الفلسطيني الذي ضم معالي وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية في السلطة الفلسطينية الشيخ يوسف أدعيس، ومسؤول جمعية ذوي الشهداء في الضفة الغربية الأستاذ خالد جبارين، و القنصل العام في سفارة دولة فلسطين في القاهرة.

وتناول الأجتماع الذي عقد في القاهرة بحث الأمور المتعلقة باستضافة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة من ذوي شهداء فلسطين ، حيث شاهد الجميع في بداية الاجتماع تقريراً وثائقياً موجزاً عن البرنامج و ما يقدم فيه من خدمات وأعلى التجهيزات للضيوف التي فرتها وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد تحقياً للجودة في السكن والنقل و الإعاشة في مكة المكرمة و المشاعر المقدسة والمدينة المنورة وفقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين حفظة الله في توفير سبل الراحة للحجاج ضيوف البرنامج، لتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل راحة و طمأنينة حتى عودتهم الى ديارهم سالمين غانمين.

من جانبه أكد معالي وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية في السلطة الفلسطينية الشيخ يوسف أدعيس أن المكرمة الملكية بإستضافة 1000 حاج من فلسطين دليل على اهتمام المملكة بأهل فلسطين و العناية بهم بشكل خاص ، وقال ان اهتمام المملكة بالقضية الفلسطينية متجذر من تاريخها منذ عهد مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز رحمة الله مروراً بأبنائه الملوك رحمهم الله ، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظة الله ؛ فالاهتمام و العناية منه بفلسطين والقضية الفلسطينية وذوي الشهداء أمر يفوق الوصف ويعجز عنه اللسان لبيانه والبنان لكتابته، وهذه المكرمة لذوي الشهداء لها أكبر الأثر في نفوسنا ونفوس أهالي الشهداء.

وأضاف الوزير الفلسطيني أن الخدمات التي تقدم للحجيج بقيادة خادم الحرمين الشريفين على أكمل وجه. وعنايه الحكومة السعودية بالحرمين الشريفين و قاصديهما واضحة للعيان حيث تسخر كافة الإمكانيات لذلك.