 مفوضية التجارة الدولية الأمريكية تحقق مع «آبل» | صحيفة تواصل الالكترونية

مفوضية التجارة الدولية الأمريكية تحقق مع «آبل»

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مفوضية التجارة الدولية الأمريكية تحقق مع «آبل»

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة كوالكوم، اليوم، أن “مفوضية التجارة الأمريكية الدولية” بدأت تحقيقاً مع شركة آبل يستند على شكوى مقدمة من شركة كوالكوم في 7 يوليو 2017 .

وقالت الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكتروني “إن المفوضية ستحقق إذا كانت شركة آبل قد شاركت في ممارسات تجارية غير عادلة من خلال استيراد وبيع الأجهزة الإلكترونية النقالة، ومنها أجهزة آيفون وآيباد التي تنتهك براءة اختراع أو أكثر من 6 براءات اختراع تطالب بها شركة كوالكوم”.

وتطلب شركة كوالكوم من مفوضية التجارة الأمريكية الدولية أن يصدر “أمر استبعاد محدود” لمنع الاستيراد، وأمر بالتوقف والكف لمنع بيع مزيد من أجهزة آيفون وآيباد في الولايات المتحدة الأمريكية وتسويقها، والتي تستخدم معالجات النطاق الأساسي الخلوي المختلفة عن تلك التي توفرها الشركات التابعة لشركة كوالكوم.

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