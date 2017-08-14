بالفيديو .. 10 لصوص يُكبّلون عمال حظيرة ويسرقون 85 رأس غنم

تواصل – فريق التحرير:

هاجم 10 لصوص مجهولين حظيرةَ أغنام كاملة، تضم أكثر من 85 رأساً من الأغنام، وقاموا بسرقها وتحميلها في سيارة كبيرة، بعدما قاموا بتكبيل عمال الحظيرة.

ووفقاً لمقطع فيديو متداول على نطاق واسع، على مواقع التواصل الاجتماعي فقد تعرّضت حظيرة أغنام أحد المواطنين -لم يتم التعرف على مكان وزمان الفيديو- إلى السرقة من قبل شخصين مجهولين.

وقال موثق الفيديو صاحب الحظيرة: “الله يخلف ويعوضنا خيراً، حيث أتى إلى حظيرة الأغنام لصوص وكتفوا العمال، وأخذوا الغنم في سيارة كبيرة”.

وكشف أن عدد اللصوص 10، مضيفاً: “حسبي الله عليهم، الله لا يوفقهم، حيث إن هذا هو وقت الحصاد الذي ننتظره، والآن أصبحت الحظيرة بدون أغنام سوى العلف”.