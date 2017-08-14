 «الأرصاد»: الحالة المطرية على «مكة» بدأت.. ويُتوقع استمرارها حتى الخميس | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد»: الحالة المطرية على «مكة» بدأت.. ويُتوقع استمرارها حتى الخميس

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«الأرصاد»: الحالة المطرية على «مكة» بدأت.. ويُتوقع استمرارها حتى الخميس

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الرئاسة العامة للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، خاصة فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات المنطقة ويمتد تأثيرها حتى الأجزاء الساحلية.

ونبه الإنذار المبكر بالأرصاد إلى أن الحالة المطرية في المنطقة تبدأ الساعة الحادية عشرة اليوم الاثنين، وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الواحدة من صباح الخميس المقبل.

من جانبه دعا الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب مسارات الأودية ومهابط السيول، واتباع الإرشادات المطلوبة في هذه الحالات.

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