الغموض يكتنف جريمة قتل مواطن زوجته وطفليه في «حي المنتزهات» بجدة.. (5) أسباب وراء الجرائم الأسرية..!!

تواصل – خاص

تواصل جهاتُ التحقيق في جدة كشف ملابسات الجريمة البشعة، التي ارتكبها مواطن وذهبت ضحيتها زوجته الحامل وطفلها البالغ من العمر ستة أعوام، وشقيقته التي تصغره بعامين، طعناً بسكين، لمعرفة دوافع وملابسات الحادث.

الجريمة التي شهدها حي المنتزهات في جدة، يوم أمس الأحد، تأتي ضمن الجرائم الأسرية التي وقعت في بعض المناطق، بواسطة أحد أفراد الأسرة، وتستدعي دراسة اجتماعية ونفسية لأبعاد هذه الجرائم ودوافعها، خصوصاً أن التحقيقات التي جرت في جرائم مماثلة أكدت أن الجاني إما أنه معتل نفسياً أو مدمن، أو مختل عقلياً، أو من أرباب السوابق، أو وجود خلافات أسرية.

جريمة “حي المنتزهات”

جريمة “حي المنتزهات” بجدة ارتكبها مواطن في العقد الرابع من العمر، يكتنفها الغموض، الذي ستكشفه التحقيقات، فقد قام المواطن بتسليم نفسه لقسم الشرطة بعد ارتكاب جريمته، وطبقاً للناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عطية القرشي، أن مركز المنتزهات بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغاً، مفاده “قيام مواطن في العقد الرابع من العمر بقتل زوجته، واثنين من أبنائه بطعنهم عدة طعنات داخل منزله”.

وأوضح المتحدث، أنه” تم انتقال رجال الضبط الجنائي وعضو النيابة، حيث تم العثور على جثث المجني عليهم وقد فارقوا الحياة، وأشار إلى أنه جرى حفظ جثامينهم بثلاجة المستشفى لاستكمال الاستدلالات الأولية، تمهيداً لإحالة أوراق القضية للنيابة العامة بحسب الاختصاص”.

الجرائم الأسرية

جريمة “حي المنتزهات”، أعادت إلى الأذهان عدداً من الجرائم الأسرية التي شهدتها بعض المناطق، من أبرزها إقدام شاب على قتل والديه في أحد أحياء محافظة الطائف، باستخدام سلاح أبيض، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأكدت التحقيقات أن الجاني يعاني من مرض نفسي، حيث أقدم على فَصْل رأس والده الذي يبلغ من العمر 59 عاماً بسكين، وطعن والدته 48 عاماً حتى الموت.

قاتل والديه بالطائف

وتمكَّنت الدوريات الأمنية بمحافظة الطائف من ضبط الشاب، وهو يبلغ من العمر (29 عاماً)، “وتبيَّن بعد جمع الاستدلالات الأولية أنه من أرباب السوابق بتعاطي المخدرات والمسكرات، وسبق أن أُدخل المستشفى لتلقي العلاج نتيجة اعتلال نفسي كان يعاني منه”.

كذلك الجريمة التي وقعت في محافظة تيماء بمنطقة تبوك، حيث قام مواطن في العقد الرابع من العمر بقتل زوجته المعلمة فجراً بطعنها بآلة حادة.

وأوضح المقـدم خالد بن أحمد الغبان، الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، أن “الجاني قام بطعن زوجته بواسطة أداة حادة، أدت لوفاتها متأثرة بالإصابة التي لحقت بها، وجرى القبض عليه وإيقافه رهن التحقيق، ومعاينة الموقع وتحريز الأداة المستخدمة من قبل المختصين”.

الضحية العمّة معلمة الشريعة

ومنذ عامين شهد حي السويدي بالرياض جريمة بشعة، حيث أقدم مواطن على قتل عمته معلمة لمواد الشريعة الإسلامية في إحدى المدارس المتوسطة بالعاصمة، وألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني الذي اتضح أنه مختل عقلياً.

وطبقاً لنتائج التحقيقات في معظم الجرائم التي تقع داخل الأسرة، يتضح أن الجاني -أحد أفراد الأسرة- إما مختل نفسياً أو يعاني من اضطرابات عقلية، أو من أرباب السوابق أو من المتعاطين للمخدرات، أو خلافات اجتماعية.

التكتم على المرضى النفسيين

وإن كانت هذه الجرائم تظل فرديةً، وفي معدلها الطبيعي بالنسبة لما يقع في المجتمعات، ولكن ضرورة أن يتم دراستها اجتماعياً ونفسياً وجنائياً، والتحذير من التستر على المرضى النفسيين داخل أُسرة دون علاج، بسبب “بعض” التقاليد والعادات الخاطئة.

وقد شهد العام الماضي العديدَ من جرائم القتل العائلية، تنوعت بين قتل الزوج أو الزوجة، أو قتل الأطفال، أو الوالدين، منها قيام شاب في العقد الثاني من عمره بقتل شقيقه الأكبر بإطلاق الرصاص عليه، وسلّم نفسه لقسم الشرطة، ومعه جثة أخيه الثلاثيني في السيارة.

وفي محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، قتل شاب يبلغ 30 عاماً عمَّه، بإطلاق النار عليه إثر خلاف وقع بينهما، وفي حادثة أخرى أطلق شاب في العقد الثالث من عمره النار على والدته المسنة، وتبين بعد القبض على المتهم أن لديه سجل سوابق بالجهات الأمنية منها عقوق رفعتها عليه والدته.

الخلافات الزوجية

وقبضت الجهاتُ الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مواطن يبلغ من العمر 20 عاماً، بسبب قتل زوجته بعدما وقع بينهما خلافٌ تركت فيه منزلها، وذهبت لمنزل والدها فلاحقها وأطلق عليها النار.

وفي حي الحمراء بالرياض قتل توأم والدتهما المسنة، التي تبلغ من العمر 67 عاماً حيث استدرجاها لمخزن المنزل وطعناها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتبين أن سبب القتل لعدم موافقة والدتهما انضمامهما لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقتل شابٌ يبلغ من العمر 27 عاماً، والدته ذات الــ50 عاماً بعد أن طعنها بسكين عدة طعنات في أنحاء متفرقة في جسمها بمدينة خليص بمنطقة مكة المكرمة، واتضح بعد ذلك أن المتهم يعاني اعتلالاً نفسياً.

خلعته فقتلها

وفي المنطقة الشرقية، قتل مواطنٌ زوجته ذات الــ30 عاماً بعد أن خلعته، حيث ترصد القاتل لزوجته وهي عائدة من العمل إلى منزل والدها وطعنها عدة طعنات وتم القبض على المتهم.

وفي محافظة بارق بمنطقة عسير، قُتل مواطن يبلغ من العمر 70 عاماً على يد ابنه، ذي الثلاثين عاماً، بعدما سدد له عدة طعنات في عنقه، وتم القبض عليه، وأكدت التحقيقات أن الشاب يتعاطى المخدرات.

تحت تأثير المسكرات

وفي حفر الباطن، وقعت جريمةٌ بشعة، عندما قام مواطن ثلاثيني، في حالة غير طبيعية، بإطلاق النار من سلاح رشاش على والدته وشقيقته العشرينية فأرداهما قتيلتين.

وفي مكة المكرمة، قتل شابٌ ثلاثيني والده 70 عاماً وشقيقته 20 عاماً، وأصاب والدته بجروح بليغة، بعدما سدد طعنات عدة لهم بسكين، وتمكنت الشرطة من ضبط الجاني الذي يبلغ من العمر 35 عاماً ويعمل معلماً، وتبين بعد إجراء الكشف عليه أنه يعاني اعتلالات نفسية.