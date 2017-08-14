«صحة الرياض» تغلق 25 مجمعاً طبياً يتلاعب بمراجعي «الجلدية والتجميل»

تواصل – فريق التحرير:

أغلقت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض؛ ٢٥ مجمعاً طبياً بمدينة الرياض جراء مخالفتها لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحتها التنفيذية، حيث كشفت الجولات الرقابية التي قامت بها عن رصد عدد من المخالفات في المجمعات المتخصصة بالجلدية والتجميل.

تمثلت أهم تلك المخالفات في عدم وجود طبيب جلدية متخصص، فيما يقوم كادر التمريض بمباشرة المرضى وتسليط أجهزة الليزر العلاجية عليهم في مخالفة صريحة للنظام، وكذلك تشغيل كوادر غير مرخصة أو عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر المتطلبة نظاماً، إضافة لضبط غرف عمليات جراحية غير مهيأة ومرخصة وضبط أدوية منتهية الصلاحية.

وأوضحت “صحة الرياض”، أنها تابعت الإعلانات الدعائية في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تدَّعي توفر أطباء وكوادر متخصصة بتلك المجمعات إلا أنّ اللجان الخاصة بمديرية الصحة بالعاصمة رصدت ما يخالف ذلك، مؤكدة استمرار المتابعة الدورية لجميع المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من جاهزيتها وموافقتها لمتطلبات النظام.