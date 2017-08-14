شُهب «البرشاويات» تتساقط في سماء الدمام الليلة

تواصل – الدمام:

يستمر تساقط شهب البرشاويات في سماء الدمام الليلة بعد أن بدت منخفضة العدد ليل أمس الأول بسبب تأثير ضوء القمر، فيما يتوقع استمرار زخاتها بظهور أقل حتى أواخر الشهر، وهي واحدة من أهم الوابلات السنوية التي تبلغ 100 شهاب في الساعة. ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة بالنظر إلى الأفق الشرقي بعيداً عن إضاءة المدن، وتتحسن فرص المتابعة لبقية مواسم الشهب تباعاً، وخاصة في (التوأميات) التي يصل عددها إلى 120 شهاباً في الساعة، وذلك في منتصف ديسمبر المقبل، ويكون القمر غائباً في ذلك الوقت، الذي يعني أنها قد تكون أفضل زخّة شهب لهذا العام.

وأوضح الباحث الفلكي سلمان آل رمضان أن شهر أغسطس مليء بزخات الشهب متنوعة القوة، والأكثر شهرة هي البرشاويات، ويرجع السبب الرئيس لظهور الشهب إلى مرور الكرة الأرضية أثناء دورتها السنوية حول الشمس في مسار أحد المذنبات، حيث تحتك بقايا ذلك المذنب بالغلاف الجوي لكوكبنا وتحترق فتضيء على شكل شهب.