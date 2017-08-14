مصادر: ٣ آلاف مقعد إضافية لـ«حج منخفض التكلفة»

تواصل – مكة المكرمة:

كشفت مصادر أن وزارة الحج بصدد طرح عدد من مخيمات حجاج الداخل في برنامج «حج منخفض التكلفة» لعدد ٣٢٦٧ حاجاً، وسيكون للشركات والمؤسسات التي لم يخصص لمخيماتها برنامج حج منخفض التكلفة وحج ميسر.

وأوضحت المصادر أن طلبات المؤسسات والشركات الراغبة في الحصول على هذه المخيمات ستُستقبل إلكترونياً، وسيكون إعلان التخصيص كالمعتاد برسائل نصية على الهواتف المحمولة لمسؤولي المنشآت المخصص لها، وفقاً لـ “الحياة”.

يذكر أن عدد المقاعد المخصصة لحجاج الداخل بلغ خلال العام الحالي نحو 239 ألف مقعد، فيما راوحت الأسعار بين 3477 ريالاً للحج المخفض و14 ألف ريال لأعلى سعر متاح من الحملات، التي وصل عددها إلى 194 حملة مرخصة.

وبلغ عدد مقاعد شريحة الأبراج بشكل تقريبي 11 ألفاً و872 مقعداً، والبرنامج العام 198 ألفاً و976 مقعداً، ومنخفض التكلفة 23 ألفاً و477 مقعداً، والبرنامج الميسّر 10 آلاف مقعد، بحسب الطاقة الاستيعابية للمخيمات المخصصة لحملات الحج.