إغلاق 19 مصنعا وتغريم 54 منشأة مخالفين لمقاييس البيئة

تواصل – فريق التحرير:

أغلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 19 مصنعا حتى يتم تصحيح وضعها البيئي وتغريم 54 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية شملت منشآت صناعية بمنطقة الرياض ومكة المكرمة وكذلك المنطقة الشرقية ومنطقة جازان.

وبين نائب الرئيس لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعيـة والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية الدولية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع.

وشــددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على استمرارها في عمليات التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها للاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة.