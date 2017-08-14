 إغلاق 19 مصنعا وتغريم 54 منشأة مخالفين لمقاييس البيئة | صحيفة تواصل الالكترونية

إغلاق 19 مصنعا وتغريم 54 منشأة مخالفين لمقاييس البيئة

0
إغلاق 19 مصنعا وتغريم 54 منشأة مخالفين لمقاييس البيئة

تواصل – فريق التحرير:

أغلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 19 مصنعا حتى يتم تصحيح وضعها البيئي وتغريم 54 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية شملت منشآت صناعية بمنطقة الرياض ومكة المكرمة وكذلك المنطقة الشرقية ومنطقة جازان.

وبين نائب الرئيس لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعيـة والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية الدولية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع.

وشــددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على استمرارها في عمليات التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها للاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة.

شاهد ايضا

أمير عسير يرعى حفل تخريج الجنود المرابطين طلاب الانتساب بجامعة الإمام

أمير عسير يرعى حفل تخريج الجنود المرابطين طلاب الانتساب بجامعة الإمام

مخالفات تغلق مركزاً طبياً للأسنان بالمدينة (صور)

مخالفات تغلق مركزاً طبياً للأسنان بالمدينة (صور)

نائب أمير الجوف يوجه بسرعة إنهاء مشروعات سكنية في المنطقة

نائب أمير الجوف يوجه بسرعة إنهاء مشروعات سكنية في المنطقة

مكتب إرشاد الحافلات يوجه أكثر من 700 ألف حاج عبر 17 ألف حافلة بمكة والمدينة

مكتب إرشاد الحافلات يوجه أكثر من 700 ألف حاج عبر 17 ألف حافلة بمكة والمدينة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>