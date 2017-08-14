«هدف»: إيقاف الطلبات الجديدة بعد أسبوعين.. واستمرار دعم المعلمين 60 شهرًا

تواصل – الرياض:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن إيقافه قبول أي طلبات دعم جديدة ابتداء من غرة سبتمبر المقبل، وذلك لحين تطوير البرامج القائمة في مجالات التدريب والتوظيف في مختلف القطاعات.

وأشار الصندوق عبر موقعه الإلكتروني أمس، إلى استمرار تقديم الدعم لبرامج المعلمين في المدارس الأهلية لمدة 60 شهرًا، مشيرًا إلى ضرورة الانتظار لمدة 50 يومًا للتحقق من الحساب البنكي.

وكشف الصندوق عن استبعاد الحاصلين على 6 إنذارات من برنامج حافز لمدة 12 شهرًا، مشيرًا إلى أن التحديث الأسبوعي من شروط البرنامج. ولفت إلى أن كل إنذار يحصل عليه المتقدم لبرنامج حافز يؤخر حالة الأهلية لشهرين.

يذكر أنه من شروط برنامج حافز أن يكون المتقدم ملتزمًا بالتحديث الأسبوعي، ويركز الصندوق على دعم القطاعات المختلفة من أجل تدريب وتوظيف السعوديين، عبر برنامج منها التدريب التعاوني، والتدريب على رأس العمل، والتدريب الصحي، وتوظيف السعوديين في المدارس الأهلية.

وأنشأ الصندوق في عام 1421هـ؛ من أجل دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وواجه الصندوق انتقادات واسعة لتركيزه على دعم الشركات دون المستحقين فعليًّا، وهم فئة الخريجين.