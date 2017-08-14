 الزراعة: «البيض المحلي» خالٍ من التلوث بالمبيدات السامة | صحيفة تواصل الالكترونية

الزراعة: «البيض المحلي» خالٍ من التلوث بالمبيدات السامة

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الزراعة: «البيض المحلي» خالٍ من التلوث بالمبيدات السامة
Some of the thousands of eggs waiting for cleaning, sorting and packaging at Sauders Amish Country Eggs processing plant in Winesburg, Ohio. For Peter Krouse about how eggs are produced and how the rising price and demand for energy has affected the price of eggs and the production methods of those who contribute. This would include the farmers who grow the feed. Those who house the chickens that lay the eggs and then deliver them to market. Even the suppliers of the polystyrene cartons.--photos from Horst Bros. far near Dalton, Ohio, Sauder's egg processing plant in Winesburg, Ohio, Gerber's feed mill in Dalton, Ohio, and Scott Myers' Woodlyn Acres Farm in Dalton, Ohio--Tuesday, July 8, 2008 (Chris Stephens/The Plain Dealer)

تواصل – متابعات:

أكد مصدر بوزارة الزراعة خلوَّ البيض المحلي من التلوث بالمبيدات الحشرية السامة كالفيبرونيل، المستخدمة في أَغْلَبِ مزارع الدواجن بالخارج.

وأشار المصدر إلى أن عمال مزارع الدواجن بالمملكة لا يستخدمون المواد الحشرية المستخدمة في أَغْلب مزارع الدواجن خارج المملكة، والتي نتج عنها بيضٌ ملوث يشكل خطورةً صحية على المستهلكين.

ووفقاً لـ “الوطن” فقد شدد المصدر على أن المختصين بالوزارة ينفذون حملات مراقبة دورية على مزارع إنتاج‏ البيض في مختلف المناطق، مبيناً أنه يتم التأكد خلالها من التزام المزارع بتطبيق جَميع إجراءات الأمن الوقائي، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن”، اليوم.

من جهته، أبان أحد منتجي البيض أن المملكة ليست في حاجة لاستيراد البيض من الخارج، لأن هناك فائضاً بنسبة 40% من المنتج المحلي، المُقَّدر بـنحو 33 ألف كرتون يومياً، لا يتجاوز الاستهلاك المحلي منها 22 ألف كرتون.

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