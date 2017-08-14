الزراعة: «البيض المحلي» خالٍ من التلوث بالمبيدات السامة

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أكد مصدر بوزارة الزراعة خلوَّ البيض المحلي من التلوث بالمبيدات الحشرية السامة كالفيبرونيل، المستخدمة في أَغْلَبِ مزارع الدواجن بالخارج.

وأشار المصدر إلى أن عمال مزارع الدواجن بالمملكة لا يستخدمون المواد الحشرية المستخدمة في أَغْلب مزارع الدواجن خارج المملكة، والتي نتج عنها بيضٌ ملوث يشكل خطورةً صحية على المستهلكين.

ووفقاً لـ “الوطن” فقد شدد المصدر على أن المختصين بالوزارة ينفذون حملات مراقبة دورية على مزارع إنتاج‏ البيض في مختلف المناطق، مبيناً أنه يتم التأكد خلالها من التزام المزارع بتطبيق جَميع إجراءات الأمن الوقائي، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن”، اليوم.

من جهته، أبان أحد منتجي البيض أن المملكة ليست في حاجة لاستيراد البيض من الخارج، لأن هناك فائضاً بنسبة 40% من المنتج المحلي، المُقَّدر بـنحو 33 ألف كرتون يومياً، لا يتجاوز الاستهلاك المحلي منها 22 ألف كرتون.