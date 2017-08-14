بالفيديو.. شاب هندي يداوم على توصيل «مواطنة مُسنة» للمستشفى منذ عامين دون مقابل

تواصل – فريق التحرير:

وثق أحد المواطنين من خلال مقطع “فيديو” موقفاً إنسانياً لشاب هندي “22 عاماً” مولود بالمملكة بقوم بانتظام بتوصيل سيدة مُسنة إلى المستشفى لمدة عامين لإجراء غسيل الكلى، وانتظارها حتى يعيدها لمنزلها بدون أي مقابل.

ويظهر في الفيديو – مواطن سعودي من أقرباء السيدة المسنة – وهو يقوم بتصوير الشاب الذي يتحدث العربية بطلاقة، وكشف الهندي السبب في ذلك، حيث قال إنه ولِدَ في المدينة المنورة ولم يغادرها منذ 22 عاماً على حد قوله.

وعلق على المقطع المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، باستغراب شديد من أخلاق وإنسانية الشاب الهندي، والتي اعتبرها المواطن السعودي، عملةً نادرة في هذا العصر.

وكشف عن أن الشاب الهندي يقوم بتوصيل السيدة ثلاث مرات أسبوعياً للمستشفى، كما يقوم بإحضار طعام الإفطار لها في الصباح بشكل يومي دون أدنى مقابل.

والمثير في القصة أن الشاب الهندي لا يمتلك سيارة بل يضطر لاستعارة سيارة من شخص آخر في كل مرة ليقوم بتوصيل السيدة في ممارسة لاقت استحسان العديد من المتابعين.