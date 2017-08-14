مقتل «شرطي تركي» على يد مشتبه بانتمائه لـ «داعش» في اسطنبول

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر أمنية تركية عن مقتل أحد أفراد الشرطة باسطنبول، مساء أمس الأحد إثر تعرضه للطعن على يد مشتبه بانتمائه لتنظيم الدولة “داعش”، وذلك خلال توقيفه في مدينة اسطنبول.

ووفقا لـ”وكالة الأناضول” فإن فرق مكافحة الإرهاب باسطنبول نفّذت الأحد عملية أمنية لتعقب مشتبهين بانتمائهم للتنظيم، وألقت القبض على شخص يعتقد أن يخطط لتنفيذ عمل إرهابي.

وفي أثناء نقله من سيارة الشرطة إلى داخل مبنى مديرية أمن اسطنبول، في “شارع وطن”، هاجم المشتبه به أحد أفراد الشرطة، وطعنه بسكين.

وأشارت المصادر إلى مقتل الشرطي التركي بعد نقله إلى المستشفى، متأثرا بجروحه البليغة، فيما أطلق عناصر من الشرطة النار على المهاجم وقتلته في مكان الحادث.