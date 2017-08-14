«مدني صبيا» ينقذ 6 أشخاص انجرفت مركبتهم في مياه السيول

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تمكن الدفاع المدني بـ “صبيا” من إنقاذ (6) أشخاص انجرفت مركبتهم في مياه السيول، نتيجة هطول الأمطار على المحافظة.

وكانت أمطار متفرقة قد هطلت على منطقة جازان مساء الأحد بين الخفيفة والغزيرة على العديد من المحافظات، شملت (الطوال – هروب – فيفا – العيدابي – الحرث – أحد المسارحة- صبيا- ضمد- أبي عريش)؛ وسال إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وكشف نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد محمد بن حسن آل صمغان، عن تليقيهم عددا من البلاغات نتيجة لهطول الأمطار في محافظة صبيا؛ إذ بلغهم انجراف مركبة، ليس بداخلها أشخاص، إضافة إلى انجراف مركبة في مزلقان أم السعد، وإنقاذ (٦) أشخاص بمياه السيول بمحافظة صبيا، كما ورد إليهم بلاغ عن دخول مياه الأمطار في أحد المنازل بمحافظة صبيا، ومنزلَيْن بمحافظة ضمد.

وأبان “آل صمغان” أن فرق الدفاع المدني باشرت أيضًا عددًا من البلاغات في بعض المحافظات عن تغريز عدد من المركبات نتيجة مجازفة سائقيها بعبور تلك الأودية، ولم تُسجَّل – ولله الحمد – أية إصابات أو وفيات.

وحذَّر الرائد آل صمغان من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه – لا قدر الله.