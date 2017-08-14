 54 مليار ريال قيمة أصول تسلمتها «الأوقاف» | صحيفة تواصل الالكترونية

54 مليار ريال قيمة أصول تسلمتها «الأوقاف»

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54 مليار ريال قيمة أصول تسلمتها «الأوقاف»

تواصل – الرياض:

بلغت قيمة الأصول التي تسلمتها الهيئة العامة للأوقاف نحو 54 مليار ريال، فيما تسجل محاكم المملكة أكثر من 600 وقف سنويا.
وأكد عبدالله العجلان رئيس لجنة الأوقاف في غرفة الرياض – وفقا لـ”الاقتصادية” – أن قيمة أصول الأوقاف التي تسلمتها الهيئة لا تشمل الأوقاف الذرية، التي تشكل عمقا ثقافيا أصيلا في الحجاز.

كما لا تشمل الأوقاف الخيرية التي يبادر إليها رجال الأعمال، إضافة إلى وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين، كما لا تشمل أوقاف الجامعات السعودية التي نشطت أخيرا للاستدامة المالية من خلال الأوقاف، وأوقاف الجمعيات الخيرية ومكاتب الدعوة بغرض الاستدامة المالية لها ولأهدافها الخيرية.
وأشار إلى أنه بحسب التقسيم الجغرافي تعتبر أوقاف الحرمين الشريفين أكبر بقعة في العالم تحتضن الأوقاف الخيرية والذرية.

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