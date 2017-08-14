العثور على مفقود «سيهات» متوفى بمستشفى القطيف بعد 3 أيام من اختفائه

تواصل – القطيف:

تمكن فريق بحث متطوع من العثور على مفقود “سيهات” متوفى داخل أسوار مستشفى القطيف المركزي، وذلك بعد ثلاثة أيام من فقدانه خلال خروجه من موعد دوري له في المستشفى.

وكان “محمد آل رميح ــ المصاب بفقدان الذاكرة” قد فقد الخميس الماضي، من أمام بوابة مستشفى القطيف المركزي، وأطلقت أسرته مناشدة للبحث عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كان يعاني فقدان الذاكرة، إضافة إلى كونه من فئة الصم والبكم.

وبعدها مباشرة تم تشكيل فريق بحث من المتوطوعين، قسموا على مناطق البحث، ليتم العثور عليه متوفى في إحدى الساحات الخارجية لمستشفى القطيف. حسب “الوطن”

وذكر عضو المجلس البلدي بالقطيف أحد أعضاء فريق البحث، فاضل الدهان، أنه تم العثور على المفقود تحت ظل إحدى الأشجار بالقرب من سكن العزاب التابع للمستشفى، مشيرا إلى أن فريق البحث توزع إلى قسمين: قسم كان يبحث خارج سور المستشفى، وقسم داخل حرم المستشفى من الناحية الجنوبية للعيادات.