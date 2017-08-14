 «جمرك البطحاء» يحبط تهريب 54 ألف كيس تنباك مخبأة بين «أكياس بصل» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

«جمرك البطحاء» يحبط تهريب 54 ألف كيس تنباك مخبأة بين «أكياس بصل» (صور)

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«جمرك البطحاء» يحبط تهريب 54 ألف كيس تنباك مخبأة بين «أكياس بصل» (صور)

تواصل – الرياض:

تمكن جمرك البطحاء من إحباط محاولتين لتهريب كمية من مادة “التنباك” بلغت 54.000 ألف كيس، كانت جميعها مخبأة ضمن إرساليات وردت للجمرك.

أوضح عبد الرحمن المحنّا مدير عام جمرك البطحاء تم إحباط محاولة تهريب هذه الكمية من “التنباك” من خلال محاولتين لتهريبها، حيث قَدِمت أولاً للجمرك إرسالية عبارة عن “بصل” محمولة على إحدى الشاحنات، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على 18.000 ألف كيس من “التنباك” مُخبأة بين أكياس “البصل” بحيث تم توزيعها بطريقة فنية لغرض التمويه على المفتش الجمركي عند إجراء عملية الكشف والمعاينة.

وحول إحباط محاولة التهريب الثانية قال المحنّا: قَدِمت للجمرك بقصد العبور عبر أراضي المملكة إلى دولة مجاورة شاحنة تحمل معها عدد 24 رأس من الإبل، وبتفتيشها عُثر على 36.000 ألف كيس من “التنباك” مُخبأة على أرضية الشاحنة بعد تغطيتها بالعلف ومن ثم تم وضع الإبل فوقها.

وبيّن مدير عام جمرك البطحاء أنه كان القصد من تهريب تلك الكميات من مادة “التنباك” هو لغرض التهرب من الرسوم الجمركية المفروضة على مثل هذه الأنواع من السلع.

 

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