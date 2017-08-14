«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار مسبوقة بالرياح على 5 مناطق في المملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان تشمل السواحل منها، كذلك على مرتفعات (عسير ،نجران والباحة) تكون من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي عسير وجازان , وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة ،المدينة المنورة وتبوك , كما يستمر تأثر السواحل الغربية والشرقية للمملكة بالارتفاع في معدل الرطوبة النسبية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي , وحالة البحر متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.