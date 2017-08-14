المنشطات تقضي على مجند ألماني وتسقط 3 آخرين خلال تدريبات عسكرية

تواصل – سامر محمد:

تعرض 4 جنود ألمان للانهيار والسقوط خلال تدريبات عسكرية في مدينة “مونستر” الألمانية، بسبب تعاطيهم مواد منشطة أثناء التدريبات العسكرية.

وكشفت صحيفة “فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونج” الألمانية عن وفاة أحد الجنود الأربعة بعد أيام من سقوطه في التدريبات، لكن أحدهم كشف عن تعاطيه وزملائه للمنشطات قبل أن يسقطوا خلال التدريبات.

وأضافت أن القوات المسلحة الألمانية مازالت تحقق في الحادثة التي جرت في 19 يوليو الماضي، حيث توفي أحد الجنود في المستشفى بعد 10 أيام من انهياره.

ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هناك صلة بين زيادة تعاطي المنشطات وبين ضعف القدرات الجسدية لدى الجنود، حيث يتعاطى البعض المنشطات حتى يكون لائقا خلال الفحوصات والتدريبات المهمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الألماني يجد صعوبة متزايدة في تجنيد ما يكفي من المجندين منذ إلغاء التجنيد الإلزامي، ونتيجة لذلك اضطر للتنازل عن متطلبات كثيرة في اختبار اللياقة ليتمكن من تعزيز صفوفه.

وأكد مصدر عسكري ألماني أن هناك صعوبة في إيجاد ما يكفي من الجنود القادرين على الصمود وتحمل المشاق خلال التدريبات تنفيذ المهام.