توقعات بأمطار رعدية على مرتفعات أبها وجازان ونصائح بالابتعاد عن مجاري السيول

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توقع خبراء الطقس أن تتأثر مرتفعات جازان وأبها بحالة جوية ماطرة؛ نتيجة موجة استوائية رطبة تكون على شكل أمطار رعدية غزيرة، تترافق مع هبوب العواصف الرعدية وتساقط زخات البرد ونشاط في حركة الرياح.

ونصح خبراء الطقس بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول حيث يكون تركيز الحالة الجوية قوياً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية التي تشمل: عسير وأبها وجازان، وبالتالي تكون فرصة تشكل السيول مرتفعة خاصة يوم الثلاثاء.

كذلك نبه خبراء الطقس إلى خطورة الرياح حيث يرافق السحب الركامية الرعدية، هبوب العواصف الرعدية ونشاط للرياح الهابطة التي تتجه مباشرة نحو سطح الأرض، قد تعمل على إثارة الغبار والأتربة، كذلك الانتباه من الانجرافات الأتربة والصخور التي قد ينتج عن السيول والأمطار الغزيرة انجراف للأتربة والصخور، وفقا لـ”طقس العرب”.

ونبه الخبراء أيضاً إلى خطورة العواصف الرعدية حيث ترتفع فرصة حدوث العواصف الرعدية وربما الصواعق في جنوب غرب البلاد وتشمل الطائف أيضًا خلال الحالة الجوية، لذا ينبغي الحرص على عدم التصوير أو استخدام الهاتف.