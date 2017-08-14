 اليمن.. ميليشيا الانقلاب تعرقل مغادرة آلاف الحجاج إلى المشاعر المقدسة | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. ميليشيا الانقلاب تعرقل مغادرة آلاف الحجاج إلى المشاعر المقدسة

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اليمن.. ميليشيا الانقلاب تعرقل مغادرة آلاف الحجاج إلى المشاعر المقدسة

تواصل – واس:

أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أن ميليشيا الانقلابيين عرقلت مغادرة آلاف الحجاج ‏في مناطق سيطرتهم إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام.‏

وأوضح وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش أن الميليشيا احتجزت جوازات ‏سفر أكثر من ألفي حاج وعرقلت مغادرة مئات آخرين.‏

‏ وأشار الرباش في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن نقاط تفتيش تابعة ‏للميليشيا الانقلابية صادرت جوازات الكثير من الحجاج وعرقلت مغادرة آخرين الأمر الذي ‏تسبب في إرباك جدول عملية التفويج في منفذ الوديعة التابع لمحافظة حضرموت، كما أدان المسوؤل اليمني الممارسات التي تقوم بها ميليشيا الانقلابيين تجاه الحجاج.‏

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