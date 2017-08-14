آمـــال سعد

أنت حزين جدًا ، تتألم ، تمر بظروف صعبه ، لا أحد حولك ، لا أحد يشعر بك ، لديك ضائقه ماليه ، لديك مخاوف شديده تجاه شي ما ..

لا بأس

صحيح أنت تعيش كل ذلك ، هي حقيقه ! وجزء لابد منه في حياتك ..

ولكن لا داعي من جعل أفكارك وظروفك تسيطر عليك ..

ستعيش وضع مؤسف .. وسيكون من السهل التغلب عليك .. ستبكي أكثر من اللازم .. ولن يسمعك من لا يريد سماعك .. ولن تتغير ظروفك .. ولن يخف وجعك !

فقط ستعيش فتره ( عابرة ) بشكل قاسٍ جدا ، ستتألم حتى عنده تذكرة مستقبلا .. هذا ان لم تدفع أيضاً تبعات لتلك المرحله .

عندما تمر بفترة قاسيه يجب ان تكون الفكرة معاكسة تماما لما تمر به ، ما تفكر به قادر على توجيه حياتك على أقل تقدير في الوقت الحالي ..

الفكرة بإمكانها انتشالك من أحزانك وظروفك .. وتجعلك قوياً متزناً و بإستطاعتك التعامل مع كل عقبه وشعور وموقف وشخص .

حتى وان حدث مالم ترجو على اقل تقدير انت لا تعيش ألمين في وقت واحد ..

وأنت في دوامة الألم لن تستطيع رؤيه النور .. لذلك اختر دائما الخروج من تلك الدائره الضيقه .

لا تسمح لاي ظرف ان يسيطر على فكرك .. ولا تسلم فكرك لاي شخص .. فكرك من اعظم ما تملك في هذه الحياة .. فحافظ عليه !

ولا يوجد هناك اعظم وأقرب لك من الله ان أردت اللجوء فلا تلجأ الا اليه ..

اخيراً

النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إعرابي يعوده فقال له : لا بأس طهور ان شاء الله ، فرد الاعرابي وقال : طهور ! بل هي حمى تفور او تثور على شيخ كبير تزيره القبور . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فنعم إذا .

وقيل فما أمسى من الغد الا ميتاً .