من هايكنج تنومة.. دعوة للاهتمام بثقافة المشي ومسارات السفر القديمة (صور)

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تحت رعاية محافظ تنومة مسفر حامد آل محضي الوادعي تنظم دروب العرب رحلة هايكنج تنومة وذلك يومي الجمعة والسبت 26 و 27 ذوالقعدة 1438٥هـ، الموافق 18 و 19 أغسطس الجاري.

وسيشارك في هذا النشاط حوالي 50 مشاركا من هواة ومحبي الهايكنج من أطباء ومهندسين ورجال أعمال وأكاديميين ومثقفين من مختلف مناطق المملكة، من ذوي اللياقة العالية المنتظمين في ممارسة هذه الرياضة الفريدة.

يأتي هذا النشاط للتعرف على تراث منطقة عسير ومحافظاتها بما تحويه من مقومات سياحية. كما يأتي ضمن اهتمامات دروب العرب، بإدخال الهايكنج ضمن فعاليات الجذب السياحي، ونشر ثقافة المشي في الطبيعة وتحفيز المجتمع على تعزيز الصحة الشخصية، والاهتمام بالبيئة وتطبيق مفاهيم برنامج “لا تترك اثراً” الذي تتبناه هيئة السياحة والتراث الوطني.

سيبدأ برنامج هايكنج تنومة بعد ظهر الجمعة ببرنامج عملي تحت عنوان “لا تترك أثرا”، في أحد متنزهات تنومة تتلوه جولة سياحيه وزيارة لأحد المتاحف التراثية.

وبعد صلاة المغرب سيقدم د. صالح الانصاري، المؤسس والمدير العام التنفيذي لدروب العرب عرضا عن ثقاقة المشي في الطبيعة والمشي الجبلي (الهايكنج) وعلاقته بتعزيز الصحة والتنمية والسياحة، ثم تناول طعام العشاء.

تبدأ رحلة هايكنج تنومة فجر السبت في عقبة الأربوعة وصولا إلى مطل الشرف، والاستمتاع بجولة في الكهوف الطبيعية هناك. وسوف تستمر رحلة الهايكنج حوالي خمس ساعات، يتخللها استراحات وفعاليات تعريفية بالحياة في بيئة تنومة الحبلية، وتراثها والتعريف بالغطاء النباتي، إضافة الى فن البناء القديم ورصف الطرق الجبلية والتعريف بتراث “عقبات القدم” التي تزخر بها سلسلة جبال السروات.

وصرح د. الأنصاري بأن الهدف من هذه الأنشطة هو نشر ثقافة المشي في الطبيعة، وتوجيه أنظار الشباب إليها، فهي رياضة تعزز التواصل بين مختلف الأجيال، وتعيد جيل الشباب الى حياة الأجداد، وتعمل على تنشيط االسياحة الداخلية.

وأضاف بأن مملكتنا مليئة بمسارات الهايكنج التي كانت تمثل دروب السفر والحج والتجارة وتنقل المشاة والدواب، وشدد على ضرورة الاعتناء بهذه العقبات والمسارات القديمة على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة، التي يمثل الهايكنج فيها صناعة توفر الكثير من الفرص الوظيفية، وتنمي المجتمعات المحلية.

ومن جانبه عبر سعادة محافظ تنومة عن ترحيبه، وسعادته بهذه المناسبة، وأنها تأتي في إطار اهتمام المحافظة يالتنمية السياحية ودعم رياضة الهايكنج ضمن فعاليات أبها عاصمة السياحة العربية.