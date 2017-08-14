ضبط لص أقدم على سرقة 15 مسجداً في بريدة

تواصل – القصيم:

نجحت شرطة القصيم، الأحد، في الإيقاع بلص أقدم على سرقة عدد من المساجد بمدينة بريدة، حيث تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة القصيم، أن الجھات الأمنیة تلقت بلاغات تتضمن تعرض عدٍد من المساجد بمدنیة بريدة للسرقة، مشیرا إلى أن إدارة البحث والتحري تمكنت من تحديد ھوية المتھم والقبض علیه، والذي اتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر وضبط مركبته التي استخدمھا لھذا الغرض.

وأكد أن الجاني اعترف بارتكابه 15 حادثة مماثلة في مواقع مختلفة، قام خلالھا بالاستیلاء على مجموعة من الأجھزة الصوتیة لتلك المساجد، مشیرا إلى أنه تم توقیفه تمھیدا لإحالته للنیابة العامة لاستكمال إجراءات التحقیق معه بحسب الاختصاص.