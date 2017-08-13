مواطن يقتل زوجته واثنين من أبنائه داخل منزلهم في جدة

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صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن مركز المنتزهات بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغاً اليوم الأحد الموافق ٢١ / ١١ / ١٤٣٨هـ مفاده قيام مواطن في العقد الرابع من العمر بقتل زوجته واثنين من أبنائه، وذلك بطعنهم عدة طعنات داخل منزله.

وأضاف العقيد القرشي، أنه تم انتقال رجال الضبط الجنائي رفق الأعوان وعضو النيابة إلى موقع الجريمة، وعُثر على جثث المجني عليهم وقد فارقوا الحياة، وتم حفظ جثامينهم بثلاجة المستشفى لاستكمال الاستدلالات الأولية، تمهيداً لإحالة أوراق القضية للنيابة العامة اختصاصاً.