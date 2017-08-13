مستشار اقتصادي: أرقام «الموازنة» مطمئنة والتحول الوطني يسير في الاتجاه الصحيح (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سالم الصبان، أن “اسْتِمْرَار وزارة المالية في إِصْدَار مثل هذه التقارير، المتعلقة بالمُوَازَنَة، مُهِمّ جِدّاً لأنه يزيد من مستوى الشفافية التي بدأت وزارة المالية تعودنا عليها خلال الفترة الماضية مُنْذُ الربع الأول من هذا العام أو ميزانية عام 2017”.

وأَضَافَ الصبان، في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد، أن: “الأرقام مطمئنة إلى حد كبير توضح لنا أن المستهدف له في برنامج التحول الوطني 2020 يسير، وإن كان ببطء نوعاً ما ولكنه يسير في الاتجاه الصحيح”.

وأَوْضَحَ: “هناك انخفاض في العجز المالي بمعنى آخر هناك زيادة في الإِيرَادات غير النفطية، يقابلها تحسين وزيادة كفاءة الإنفاق، وتقليص الهدر لكل ما هو غير ضروري في الإنْفَاق، والتركيز وعدم المساس بقطاعات أساسية في الإنفاق الحُكُومِيّ مثل التعليم والصحة والخدمات الاجْتِمَاعِيّة”.

واستطرد: “كل هذه الأمور مطمئنة وكما ذكر وزير المالية نحن سائرون نحو تحقيق الهدف، وسنصل إلى ما هو مستهدف في عام 2020 ميزانية تحقق فائضاً كما يتوقع برنامج التحول الوطني 2020”.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت، اليوم الأحد، عن ارْتِفَاع إِجْمَالي الإيرادات للربع الثَّانِي من السنة المالية 1438/ 1439هـ (2017م بنسبة (6%) عن الربع المماثل من العام الماضي)، وبلغت 163.906 مليار ريال.

حيث بلغت الإيرادات غير النفطية 62,916 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 99.100 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (28 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.