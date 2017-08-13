 «هيئة الاتصالات» تسمح لفرعي «STC» و«موبايلي» المغلقين بممارسة نشاطهما مجدداً | صحيفة تواصل الالكترونية

«هيئة الاتصالات» تسمح لفرعي «STC» و«موبايلي» المغلقين بممارسة نشاطهما مجدداً

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«هيئة الاتصالات» تسمح لفرعي «STC» و«موبايلي» المغلقين بممارسة نشاطهما مجدداً

تواصل – فريق التحرير:

بعد صدور قرار هيئة الاتصالات بإغلاق فرعين لشركتي: ‘‘STC‘‘، و‘‘موبايلي‘‘ الخميس الماضي؛ نظير مخالفات تتعلق بتنفيذ وثيقة حماية المستخدم، قالت الهيئة: ‘‘إنها وجّهت باستئناف شركتي: ‘‘STC‘‘، و‘‘موبايلي‘‘ تقديم خدماتهما عبر الفرعين‘‘.

وأوضحت الهيئة في بَيَانٍ لَهَا اليوم (الأحد) أنها اتخذت هذا القرار، بعد تأكيد الشركتين خطياً بمعالجة وتصحيح تلك المخالفات، والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة الخاص بوثيقة حماية المستخدم.

كانت الهيئة قد قررت إغلاق فرعي الشركتين يوم الخميس الماضي؛ بِسَبَبِ ما سمته قلة الشفافية والوضوح في تنفيذ قرار الهيئة الخاص بوثيقة حماية المستخدم.

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