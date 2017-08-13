 «مكافحة المخدرات»: التحقيق مع لاعب «الفيحاء» بسبب رقصة «الداب» غير صحيح | صحيفة تواصل الالكترونية

«مكافحة المخدرات»: التحقيق مع لاعب «الفيحاء» بسبب رقصة «الداب» غير صحيح

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«مكافحة المخدرات»: التحقيق مع لاعب «الفيحاء» بسبب رقصة «الداب» غير صحيح

 

تواصل – فريق التحرير:

نفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ما نشرته إحدى الصحف حول التحقيق مع لاعب نادي الفيحاء، مُؤكِّدَة أن الأنباء المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة.

وقالت الأمانة عبر حسابها على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”: “إن ما أشارت إليه صَحِيفَة الرياضية بِشَأْنِ فتح التحقيق مع لاعب نادي الفيحاء غير دقيق”.

وكانت الصَحِيفَة قد نشرت اليوم الأحد تَقْرِيرَاً حول التحقيق مع اللاعب التشيلي روني فرنانديز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيحاء، بعد أدائه لرقصة “الداب” عقب تسجيله هدف فريقه أمام الهلال الخميس الماضي، في افتتاح الدوري السعودي.

واحْتَفَلَ، فرنانديز عقب إحرازه أول هدف في تاريخ الفيحاء بدوري المحترفين، بينما كانت مكافحة المخدرات قد حذرت من أداء “الداب”، لدلالاتها المروجة لمادة الحشيش المخدر.

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