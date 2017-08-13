 مدير موقع «هبة الخير»: لم نكن نتوقع هذا العدد الهائل من المبادرات | صحيفة تواصل الالكترونية

مدير موقع «هبة الخير»: لم نكن نتوقع هذا العدد الهائل من المبادرات

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تواصل – فريق التحرير:

يعد موقع ‘‘هبة الخير‘‘ الموقع الأول في المنطقة العَرَبِيّة، الذي يلبي احتياجات الأَفْرَاد والأسر مَجَّانَاً، عبر عرض السلع الزائدة لدى الأشخاص، ليقوم المحتاجون لهذه السلعة بطلبها عبر الموقع.

وتقوم فكرة الموقع على التنظيم والترتيب بين المستخدمين؛ لتلبية احتياجات البيت من الأثاث والملابس وحتى الأكل، فيما يقوم المحتاج للسلعة بتصفح الموقع والتواصل مع المسؤولين عنه.

مِنْ جِهَتِه، قَالَ مدير مُبَادَرَة ‘‘هبة الخير‘‘ ممدوح الدويرة، في اتصال هاتفي مع برنامج ‘‘أخباركم‘‘ على قناة المجد: ‘‘إن فكرة الموقع موجودة على أرض الواقع بين الناس وبعضهم في شكل تبادل الأغراض والحاجيات، وما يقوم به موقعنا هو تطوير للفكرة لتواكب العصر، ولم نكن نتوقع العدد الهائل من المبادرات والهبات”.

وَأَشَارَ إلى أنه تم توقيع عقد لمدة عامين مع شركة في البرمجة والتطوير لتتولى الإدارة؛ لِأنَّ الـ150 متطوعاً الذين يعملون معنا لا يمكنهم التعامل مع هذا الكم الهائل من الهبات، التي تصل في اليوم الواحد لأكثر من 300 هبة”.

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