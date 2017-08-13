 اعتمدها أمير مكة.. بدء تشغيل منظومة نقل الحجاج بين مساكنهم والحرم | صحيفة تواصل الالكترونية

اعتمدها أمير مكة.. بدء تشغيل منظومة نقل الحجاج بين مساكنهم والحرم

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اعتمدها أمير مكة.. بدء تشغيل منظومة نقل الحجاج بين مساكنهم والحرم

تواصل – فريق التحرير:

كَشَفَتْ إمارة منطقة مَكَّة المكرمة عن بدء تشغيل منظومة النقل الجديدة، والتي ستتكفل بنقل ضيوف الرحمن من مساكنهم إلى المسجد الحرام والعكس، خلال موسم حج هذا العام، بعد أن اعتمدها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مَكَّة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وقالت الإمارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “بعد اعتمادها من أمير مكة.. البدء التشغيلي لمنظومة نقل الحجاج بين مساكنهم والمسجد الحرام لأداء الصلوات لحج هذا العام”.

وأرفقت إمارة مَكَّة التغريدة بعدة صور للحافلات باللون البرتقالي، والتي من المنتظر أن تدخل الخدمة خلال ساعات.

 

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