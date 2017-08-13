3 مسببات رئيسية لزيادة معدلات الحرائق في البيوت الجاهزة

تواصل – الرياض:

بعد ارْتِفَاع وتيرة الحرائق داخل البيوت الجاهزة (البرتبلات) التي تستخدم كسكن للعمال، أو مستودعات للتخزين في المنشآت، حددت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ثلاث ملاحظات أساسية تَسَبَّبَت في تزايد معدلات حوادث الحريق، ويَأْتِي على رأسها رداءة المنتجات المستخدمة في التصنيع، وسوء التمديدات الكهربائية، وكذلك صناعة المنازل من خامات غير مقاومة للاشتعال.

ورَصَدَت وزارة الطاقة عبر إحصاءاتها عدد حوادث الحرائق في البيوت الجاهزة، والتي ارتفعت خَاصَّة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث وصل عدد الحرائق عام 1435هـ إلى 82 حريقاً، بينما ارْتَفَعَ لـ164 حريقاً عام 1436هـ، بِحَسَبِ ‘‘مكة‘‘.