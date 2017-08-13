«صحة الطائف» تعتمد خطة الطوارئ لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للحجاج

تواصل – واس:

اعتمد مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس، الخطة العامة لحج هذا العام، والتي تضمنت رفع الجاهزية في كافة المستشفيات والمراكز الصحية، وتشغيل 9 مراكز صحية على مدار الساعة، وتجهيز سيارات ميدانية صغيرة للتحرك أثناء الحوادث، وتوفير كميات من الدم ومشتقاته، ووضع غرفة العمليات بإدارة الطوارئ في حالة تأهب، وتوفير برادات لنقل الأدوية في حالة الحاجة إِلَى مواقع الطوارئ، وذلك اعتباراً من 1 ذي الحجة وحتى الخامس عشر من نفس الشهر.

واشترطت الخطة، وقوع المراكز الصحية على الطرقات المؤدية إِلَى مَكَّة المكرمة، وفي المواقيت، كما تم إنشاء مركز إسعافي متكامل الخدمات بمنطقة البهيتة على طريق السيل، وتخصيص فرق طوارئ متحركة على مدار الساعة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة، حيث سيكون هناك 30 فرقة طبية ميدانية قادرة على التحرك في جميع الأوقات، كما سيتم عمل خطة استدعاء في حالة تزايد الطلب.

وَأَشَارَ مدير إِدَارَة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف سعيد بن عبدالله الزهراني، إلى أن الخطة تَشْمَل أَيْضَاً إشراك المستشفيات الأهلية والاستعانة بها أثناء تزايد الطلب، كما روعي آلية تحريك الفرق الطبية من الطائف؛ لدعم المواقع في المشاعر المُقَدَّسَة أو في مَكَّة أثناء طلبها للمساندة، والتركيز على ميقاتي السيل ووادي محرم؛ لأنهما يشهدان ضغطاً شَدِيدَاً في أوقات الذروة، كما روعي في الخطة العمل لحين عودة الحجاج بعد أداء النسك العظيم، وتقديم أفضل الخدمات لهم عبر المراكز الصحية والمستشفيات.

وأَضَافَ الزهراني، أن غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والأزمات، مرتبطة لاسلكياً بغرفة العمليات الأمنية الموحدة 911، بحيث يتم تلقي البلاغات بشكل فوري من خلال المركزية، كما أن هناك ارتباطاً بخط ساخن مع العمليات المركزية في الوزارة من أجل تبادل وتمرير المعلومات على مدار الساعة.