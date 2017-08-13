قوافل الحجاج السوريين تواصل القدوم للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج

تواصل – وكالات:

دخلت اليوم الأحد قافلة مكونة من 90 حاجّاً سورياً، إلى الأراضي التركية عبر بوابة “جيلوه غوزو” الحدودية بمنطقة الريحانية بولاية هطاي جنوبي تركيا، قادمة من بوابة “باب الهوى” الحدودية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال أحد الحجاج السوريين ويدعى “محمد فاضل ولي”، إن “السعادة تغمره لتوجهه إلى الأراضي المُقَدَّسَة لأداء فريضة الحج”، وَفْقَاً لـ”الأناضول”.

وأَوْضَحَ أن استقبالهم في تركيا كان “جَيِّدَاً للغاية”. شاكراً السلطات التركية لسماحها للحجاج السوريين التوجه إلى الأراضي المُقَدَّسَة عبر أراضيها.

يُشَارُ إلى أن قوافل أخرى من الحجاج السوريين الراغبين بالتوجه إلى الأراضي المُقَدَّسَة لأداء فريضة الحج، سوف تعبر في 25 أغسطس الْجَارِي من الأراضي السورية باتجاه ولايتي كليس وغازي عنتاب، ومن المتوقع أن يتجه نحو 7 آلاف حاج سوري عبر الأراضي التركية إلى المملكة.

ودخلت أمس السبت، أول قافلة من الحجاج السوريين، إلى الأراضي التركية، واتجهت إلى الأراضي المُقَدَّسَة عبر مطار غازي عنتاب التركي جنوباً.