 دراسة: المياه المعدنية ضارة بالأسنان | صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: المياه المعدنية ضارة بالأسنان

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دراسة: المياه المعدنية ضارة بالأسنان

تواصل – وكالات:

حذَّرت دراسة طبية بريطانية من أن بعض العلامات التِجَارِيّة العالمية للمياه المعدنية المعبأة تحتوي على مستويات عالية من الحموضة الضارة بالأسنان، فَضْلاً عن تدني مادة “الفلورايد”.

واختبر فريق من الباحثين بجامعة لندن، مستويات الرقم الهيدروجيني في نحو تسع علامات تِجَارِيّة، ولوحظ ارْتِفَاعه بشكل ملحوظ قد يضر بصحة الإِنْسَان، بِحَسَبِ وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأَوْضَحَ الباحثون البريطانيون أن بعض العلامات التِجَارِيّة الأكثر شعبية للمياه المعبأة لديها مستويات خطيرة من الحموضة، فَضْلاً عن افتقارها لعنصر الفلورايد الضروري لمنع تسوس الأسنان، مؤكدين تراوح درجة الحموضة ما بين صفر إلى 14 نقطة على مقياس الحموضة.

وكشف أطباء الأسنان النقاب عن أن “مينا الأسنان” تبدأ في التآكل على مستوى الرقم الهيدروجيني 5.5؛ لذلك فمن الأفضل تجنب أَي مشروبات بها الرقم الهيدروجني أكثر من 5.5.

وقال أحد الأطباء البريطانيين: إن الأضرار التي تلحق بالأسنان تزيد بالتناسب مع الوقت الذي تستغرقه في شرب بعض المشروبات الضارة بالأسنان مثل القهوة التي تعد الأكثر ضرراً.

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