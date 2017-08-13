 «نزاهة»: لن نتراجع عن نشر قضايا فساد توظيف المسؤولين لأقاربهم | صحيفة تواصل الالكترونية

«نزاهة»: لن نتراجع عن نشر قضايا فساد توظيف المسؤولين لأقاربهم

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«نزاهة»: لن نتراجع عن نشر قضايا فساد توظيف المسؤولين لأقاربهم

تواصل – الرياض:

أكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، عبدالرحمن العجلان، أن الهيئة لن تتراجع عن نشر قضايا فساد توظيف المسؤولين لأَقَارِبهم، في الجهات التي يعملون بها، في وسائل الإعلام، إذا ثَبَتَ أن هناك بؤرة فساد.

وأَضَافَ العجلان أن مكافحة الفساد لن تنجح إلا بتعاون جميع الجهات الحُكُومِيّة، والقطاع الخاص، والمواطن، والمقيم، مُوَضِّحَاً أنه سيتم قَرِيبَاً إطلاق خطة العام المقبل لدراسة أهم القضايا، والتعامل معها.

وكانت هيئة نزاهة قد طَالَبَت الممارسين الصحيين أَخِيرَاً، بالتقيد بالأنظمة والتعليمات الخَاصَّة بأَخْلَاقيات المهنة، والإفصاح عن مجالات تضارب المصالح.

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