«جيميل» يدعم التحذير من المواقع المشبوهة على iOS

تواصل – وكالات:

أَتَاحَت جوجل تحديثاً جديداً لتطبيق البريد الإِلِكْتُرُونِيّ خاصتها جيميل “Gmail” يدعم نظام تشغيل أندرويد فقط، آنذاك الميزة الوحيدة التي وفّرها التحديث هي الكشف عن المواقع المشبوهة والتحذير من الاسْتِمْرَار وفتح الرابط، وذلك من خلال رسالة تحذيرية يتم تقديمها للمستخدم مباشرة.

وأصبحت الميزة متاحة على النظام الآخر iOS، حيث لو فرض أن هناك موقعاً مشبوهاً وعند الضغط عليه لنقلك سيتم إشعارك بالعبارة التالية” تم تحديد الموقع الذي تحاول فتحه كتزوير مصمم لخداعك في الكشف عن معلومات مالية، أو شخصية، أو معلومات حساسة أخرى”.

وطبعاً لا تمنع الرسالة ولا التطبيق من الانْتقال إلى الموقع، حَيْثُ إِنَّ الاسْتِمْرَارية تكون في إطار مسؤولية المستخدم، أَخِيرَاً لا يزال البريد الإِلِكْتُرُونِيّ هو الأكثر استخداماً من قبل المجرمين للهجمات الرقمية التي تهدف إلى سرقة البيانات، أو للحصول على معلومات مالية من الضحايا، ولذلك تعتبر هذه الخطوة أكثر من مُهِمَّة من جُوجِل.