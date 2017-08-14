بالفيديو.. كيف تنتقي الألفاظ الحسنة عند التخاطب مع الناس؟

تواصل – فريق التحرير:

أجرى المدرب ماجد الغامدي، تمريناً على الهواء مباشرةً مع مجموعة من الشباب على كَيْفِيَّة انتقاء الألفاظ الحسنة عند التخاطب مع الناس والتي تعد من قيم الإسلام.

وأَوْضَحَ “الغامدي” في برنامج “مع الجمهور” على قناة “المجد”: أن البعض يُعَانِي من عدم قدرته على اختيار الألفاظ المناسبة للتخاطب مع الناس، مُبَيِّنَاً أن هذا الأمْر يسبب لهم الإحراج في كثير من المواقف.

واستعان المدرب بمجموعة من الشباب للصعود على المنصة؛ لإجراء تدريب مباشر أمام الجمهور، وتنفيذ تعليماته لتعليم المشاهدين كَيْفِيَّة انتقاء الألفاظ المناسبة والحسنة للتخاطب.